VIDEO - Aceti campione d'Europa Under 20 sui 400m! Battocletti bronzo nei 3000 metri

Vladimir Aceti è stato letteralmente sbalorditivo a Grosseto e ha meravigliosamente trionfato agli Europei U20 2017 di atletica leggera trascinando l’italia sul trono continentale dei 400m! Una prestazione superlativa da parte di questo 18enne di origini russe, adottato da una famiglia brianzola all’età di cinque anni e tesserato per il Vis Nova Giussano che oggi festeggia il punto più alto della sua storia.

L’azzurro, presentatosi ai blocchi di partenza tra i favoriti per il podio, ha entusiasmato fin da subito: partenza a spron battuto per mettere subito in chiaro le cose, poi ha stretto i denti sul rettilineo finale, stampando un eccellente 45.92, miglior prestazione europea stagionale di categoria. Vladi si è lasciato alle spalle il polacco Tymoteusz Zimny (46.03) e il belga Jonathan Sacoor (46.23), ottavo Lapo Bianciardi (47.78). L‘Italia festeggia così il secondo titolo a Grosseto dopo l’annunciato trionfo di Filippo Tortu sui 100m.

L’Italia continua a incantare agli Europei U20 2017 di atletica leggera in corso di svolgimento a Grosseto. Ci pensa Nadia Battocletti a regalarci la quarta medaglia della rassegna continentale di categoria, conquistando un bellissimo bronzo sui 3000m siepi, sulle orme di papà Giuliano, azzurro del mezzofondo e bronzo ai Mondiali juniores nel 1994.

La sua vertiginosa rimonta ha fatto impazzire lo Stadio Zecchini. Nel finale la 17enne trentina ha chiuso i 20 metri che la separavano da Jemma Reekie e ha agguantato il terzo gradino del podio con un eccellente 9:24.01, terza prestazione allieve di sempre in Italia (meglio di lei solo Marta Zenoni con 9:19.39 nel 2015 e Cristina Tomasini nel lontano 1975).

Successo prevedibile della svizzera Delia Sclabas (9:10.13), anche lei milennials proprio come la nostra Nadia e già Campionessa d’Europa di duathlon, mentre l’argento è finito al collo della francese Mathilde Senechal (9:20.05).