Alex Schwazer, atteso per gennaio il test del DNA sulle urine dell’ex marciatore

Potrebbe essere gennaio il mese che chiarirà la vicenda “Doping” di Alex Schwazer. L’atteso test del DNA sulle urine contaminate dell’ex marciatore sarebbe in programma all’inizio del 2017. E’ questo che riporta la Nazione-Carlino-Giorno facendo riferimento ad alcune fonti interne allo staff dell’azzurro. Schwazer, squalificato infatti per otto anni per essere recidivo al doping, ha sempre sostenuto la propria innocenza dichiarando apertamente che le sue provette sarebbero stata manipolate ed in ragione di ciò ha chiesto ulteriori analisi. Di fatto le urine contenenti i sei precursori di testosterone sintetico sono state sequestrate dalla Procura di Bolzano direttamente dal laboratorio Wada di Colonia (Germania).

“Schwazer è stato squalificato con un imbroglio ributtante, Dimostrerò che era pulito. Se avesse vinto alle Olimpiadi saremmo diventati un punto di riferimento contro il doping e qualcuno ha voluto impedirlo” – così tuonava l’allenatore di Alex, Sandro Donati, in un dialogo su sport e doping organizzato dal Dipartimento di Psicologia dell’Istituto Universitario Salesiano di un mese fa. Le prime settimane del nuovo anno, dunque, potrebbero fornirci importanti novità in merito ad una vicenda che tanto ha fatto discutere.