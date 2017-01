Allarme Tamberi, la caviglia sinistra operata fa ancora male

C’è apprensione nell’atletica italiana sulle condizioni fisiche di Gianmarco Tamberi. Il fuoriclasse azzurro si era infortunato alla caviglia sinistra lo scorso mese di luglio durante la tappa di Diamond League a Montecarlo, dovendo così operarsi e rinunciare alle Olimpiadi di Rio 2016.

Sei mesi dopo il problema non sembra risolto. A rivelarlo è il Corriere dello Sport attraverso un’intervista al nuovo dt della Nazionale Elio Locatelli: "Ho saputo che Gianmarco si è sottoposto ad una risonanza magnetica dal professore Benazzo a Pavia causa il persistere di un dolore alla caviglia sinistra, quella oggetto dell’intervento chirurgico l’estate scorsa, ma aspetto di conoscere l’esito. Mi risulta che Tamberi abbia dovuto far ricorso a qualche infiltrazione per i dolori alla caviglia quando era in Sud Africa ad allenarsi“.

Pare che la causa sia addebitabile a qualche seduta di fisioterapia saltata: "E’ importante che l’atleta riacquisti al 100% l’integrità fisica, ma nel frattempo deve continuare ad essere seguito in questo difficile percorso da chi lo ha avuto in cura per evitare pericolose ricadute", ha concluso Locatelli. In attesa di conoscere la reale entità di questo nuovo inconveniente fisico, il rientro in pista di Tamberi rischia di slittare ulteriormente.