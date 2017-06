Alysia Montaño corre gli 800 al quinto mese di gravidanza: "A volte non conta vincere"

Alysia Montano si è classificata al 30esimo posto nel primo turno degli 800 metri femminili ai Trials statunitensi con un tempo di 19 secondi superiore alla prima classificata Brenda Martinez, ma il dato agonistico è l’ultima cosa a contare: la mezzofondista classe 1986 di New York medaglia di bronzo ai Mondiali di Doha del 2010 ha infatti gareggiato al quinto mese di gravidanza.

È “recidiva”, per così dire, la Montano visto che già nel 2014 – sempre sulla pista di Sacramento agli USA Outdoor Track and Field Championships – corse gli 800 metri all’ottavo mese di gravidanza, alla 34esima settimana. Questa volta sotto il torrido sole della California si è migliorata di 11 secondi....

" Lo so, ora si dirà che ho corso più veloce di tre anni fa perché' ero meno incinta....Io rispondo che oggi si correva con oltre 40 gradi di temperatura percepita "

In ossequio alle indicazioni dei medici Alysia è rimasta all’ombra fino all’ultimo istante idratandosi a dovere, prima di prendere parte alla gara. La mezzofondista stelle e strisce si è presentata al via con il top di Wonder Woman e il pancione in bella vista. La scena, inutile dirlo, è stata tutta per lei, che ha conquistato tutti grazie anche al suo sorriso a trentadue denti.