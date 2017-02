Assoluti Indoor, show nel lungo: Howe, Jacobs, Randazzo oltre gli 8 metri

Ad Ancona è andata in scena una delle più belle gare italiane degli ultimi anni. I fari erano puntati sul salto in lungo per l’attesissimo duello tra Andrew Howe e Marcell Jacobs: gli esiti sono stati ai limiti della fantascienza per i nostri colori. Ai Campionati Nazionali Indoor tre italiani sono infatti volati oltre gli 8 metri, nella stessa gara! Qualcosa di superlativo per il nostro movimento che continua ad annaspare ma che si risolleva per un istante grazie a tre ragazzi che hanno piazzato dei salti di eccellente fattura.

Marcell Jacobs ha trionfato con un ottimo 8.06, a un solo centimetro dal suo personale indoor saltato due settimane fa: è la terza misura mondiale stagionale (la seconda è sempre sua, in testa c’è sempre il francese Jean-Pierre Bertrand con 8.08), un ottimo viatico in vista degli Europei al coperto che andranno in scena tra due settimane a Belgrado (Serbia). Il 22enne italo-americano si è reso protagonista di una gara costante e in crescendo: oltre gli otto metri al quarto salto (8.01), poi la stoccata decisiva alla penultima prova.

Andrew Howe, invece, è rinato come tutti speravano anche se a metà gara sembrava non riuscisse a carburare. Il vicecampione del Mondo 2007, invece, è tornato oltre gli 8 metri: non ci riusciva da quasi sette anni (Europei di Barcellona 2010 all’aperto). Con le spalle al muro, dopo che Randazzo e Ojiaku avevano strappato il minimo per la rassegna continentale, il laziale si è dovuto inventare il numero e ha tirato fuori gli artigli. Recuperato totalmente fisicamente, gli allenamenti con Fabrizio Donato si stanno facendo sentire e dopo il 7.89 di qualche settimana fa si è migliorato ulteriormente stampando 8.01m. Andrew si qualifica così per gli Europei chiudendo però la gara al terzo posto perché secondo è un incredibile Filippo Randazzo, classe 1996 che è definitivamente esploso ad Ancona. Dopo il 7.92 ottenuto al terzo salto (già minimo per Belgrado) si è voluto superare e all’ultimo salto è schizzato a 8.05, naturalmente suo personale e a un solo centimetro da Jacobs.

Finisce così che Kevin Ojiaku, 7.93 alla terza prova, è soltanto quarto e non dovrebbe volare per la Serbia. Con certe misure si vincevano i Campionati Nazionali…. Interessante anche il 7.83 di Stefano Tremigliozzi.

Video - Tamberi: "Sarà il grande anno del mio ritorno" 00:27

Di seguito tutti gli altri risultati e i podi della giornata:

60 METRI OSTACOLI (maschile) – Successo di Hassane Fofana (7.73) davanti a Lorenzo Perini (7.91) e Carlo Redaelli (7.94).

1500 METRI (maschile) – Che bel duello tra Yassin Bouih e Neves Bussotti, un vero spalla a spalla che si risolve solo sulla linea del traguardo. Bussotti forza nell’ultimo giro, imbocca il rettilineo finale in testa ma Bouih lo affianca e lo sorpassa proprio negli ultimi centimetri: finisce 3:48.22 a 3:48.23, un solo centesimo tra i due atleti che poi si abbracciano calorosamente al termine della prova. Terzo posto per Mattia Padovani (3:50.22).

1500 METRI (femminile) – Tempo non eccezionale ma arriva il successo per Giulia Aprile (4:31.67) che batte Elisa Bortoli (4:31.80) e Ilaria Sabbatini (4:33.90).

5000 METRI DI MARCIA (maschile) – Solo sei atleti al via, Francesco Fortunato rispetta il pronostico della vigilia imponendosi in 18:59.06, conquistando così il suo secondo titolo. Il suo grande rivale Vito Minei ha ceduto quando mancavano circa due chilometri di gara (19:18.59), terzo posto per Leonardo Dei Tos (19:37.18).

SALTO CON L’ASTA (maschile) – Festeggia Giorgio Piantella che piazza 5.40 al primo tentativo, vano il tentativo a quota 5.50. Alle sue spalle Marco Boni (5.35) e Matteo Capello (5.30). Eliminati prematuramente altri due favoriti come Alessandro Sinno (5.10, tre nulli a 5.30) e Luigi Colella (5.00, out a 5.25).

GETTO DEL PESO (femminile) – L’eterna Chiara Rosa conquista il 20esimo titolo in carriera con 16.17m battendo Julaika Nicoletti (15.84) e la giovane Sydney Giampietro (15.20).