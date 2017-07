Assunta Legnante potrebbe tornare a competere con i normodotati

Dal 14 al 23 luglio a Londra avranno luogo i Mondiali paralimpici di atletica e l’Italia si presenterà al completo con la squadra che tante emozioni ha regalato alle Paralimpiadi di Rio 2016. A guidare la squadra verso il prossimo appuntamento internazionale vi saranno anche Martina Caironi (campionessa e primatista iridata dei 100 m T42) ed Assunta Legnante (getto del peso F11) oltre a Monica Contrafatto (100 m categoria T42), Arjola Dedaj (salto in lungo categoria T11), Federica Maspero (400 m categoria T43), Riccardo Bagaini (staffetta 4×100 T42-47), Giuseppe Campoccio (getto del peso e lancio del disco categoria F33), Alvise De Vidi (100 e 400 m categoria T51), Emanuele Di Marino (200 e 400 m categoria T44, staffetta 4×100 T42-47), Roberto La Barbera (salto in lungo categoria T44, staffetta 4×100 T42-47), Andrea Lanfri (100 e 200 m categoria T43), Simone Manigrasso (200 e 400 m categoria T44, staffetta 4×100 T42-47).

Tuttavia, dal presidente della Federatletica Alfio Giomi arriva un invito importante nei confronti della pesista.

" Noi come Fidal vorremmo schierare Assunta Legnante agli Europei di Berlino del 2018: per noi sarebbe un modo per rendere sostanziale un rapporto già stretto con il Comitato paralimpico. "

Un messaggio chiaro per l’oro alle Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016 nel peso. Le misure, infatti, di cui è capace l’atleta campana potrebbero riportare l’azzurra a gareggiare tra i normodotati. Sarebbe un ritorno infatti per l’italiana, oro ai Giochi del Mediterraneo (2001) e agli Europei indoor (2007), costretta ad abbandonare la scena per la perdita completa della vista.

La risposta di Assunta Legnante:

" È una sfida che mi piacerebbe affrontare. Sarebbe bello vedere una pesista non vedente competere con normodotati. "