Atletica: cancellato un record ad Alex Schwazer. Il caso doping non si chiude

Il caso Schwazer è ancora lontano dalla risoluzione ma nel frattempo la Federazione Internazionale di atletica leggera ha depennato uno dei primati che Alex ha firmato in carriera: 1h17:30 realizzato nella 20km di marcia il 18 marzo 2012 a Lugano (Svizzera), una delle ultime gare prima delle Olimpiadi di Londra 2012 da cui venne escluso per doping. Il provvedimento è stato preso in relazione alla condanna a 8 mesi che il Tribunale di Bolzano ha inflitto all’altoatesino il 22 dicembre 2014 per aver ammesso di aver assunto Epo e testosterone tra il marzo 2010 e il luglio 2012. Quel tempo rappresentava il Record Italiano che rimane però sempre di Alex Schwazer: 1h18:24 fatto registrare sempre nella località elvetica ma nel 2010.