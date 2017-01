Atletica, decathlon: si ritira Ashton Eaton

Londra (Regno Unito), 4 gen. (LaPresse/Reuters) - Il due volte campione olimpico nel decathlon Ashton Eaton ha annunciato il suo ritiro, spiegando di aver dato tutto il possibile per questo sport. "Ho fatto tutto quello che potevo. Grazie per avermi dato il momento migliore della mia vita. Mi ritiro", ha scritto l'atleta sul suo account Twitter. Il 28enne statunitense ha vinto l'oro nel decathlon alle Olimpiadi di Londra 2012 e ha difeso con successo il titolo ai Giochi di Rio la scorsa estate. "Francamente, non c'è molto altro che voglia fare nello sport", ha spiegato Eaton sul suo sito web. "Ho dato gli anni fisicamente migliori della mia vita alla ricerca e al miglioramento dei miei limiti in questo sport. Se li ho raggiunti? Sinceramente non sono sicuro che nessuno lo faccia davvero".

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse