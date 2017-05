Atletica, Diamond League 2017 – Cambia il regolamento, montepremi aumentato

Sta per iniziare la Diamond League 2017 di atletica leggera. Il prestigioso circuito internazionale si disputerà sulla distanza di 12 tappe e di 2 Finali, ma il format di gara è totalmente rivoluzionato rispetto a quello che siamo sempre stati abituati a vedere dal 2010. Vediamo nel dettaglio il nuovo regolamento e il ricco montepremi.

MONTEPREMI:

I vincitori della classifica finale di ogni singola disciplina conquisteranno il prestigioso Diamond Trophy e 50mila dollari di premio. Premi anche per gli alti piazzati: 20mila al secondo, 10mila al terzo poi a seguire 6000, 5000, 4000, 3000, 2000.

Sono previsti dei gettoni anche per i risultati ottenuti in ogni singola tappa: 10mila dollari per i vincitori, 6000 per il secondo, 4000 per il terzo, poi a seguire 3000, 2000, 1500, 1000.

COME SI ASSEGNA IL TROFEO FINALE:

Durante le prime dodici tappe si assegnano dei punti in base ai singoli piazzamenti. I migliori classificati (sette, otto o dodici a seconda della specialità) si qualificano alla Finale dove si ripartirà da zero e verrà assegnato il Diamante al vincitore della prova conclusiva.

ASSEGNAZIONE DEI PUNTI:

8 al vincitore della gara, poi a seguire 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.