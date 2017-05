Atletica, Donato: "Allenare Howe è emozionante, vuole tornare a stupire"

Roma, 9 mag. (LaPresse) - "Per me sarà un esordio da allenatore al Golden Gala. Per la prima volta seguirò un atleta dagli spalti. Andrew ha grande voglia di stupire il mondo". Lo dice l'ex bronzo olimpico nel salto triplo Fabrizio Donato parlando nel corso della presentazione del prossimo Golden Gala in merito al suo nuovo ruolo di allenatore di Andrew Howe. "Con lui stiamo lavorando molto sul balzo - racconta - qualche giorno fa mi ha chiesto se avevo intenzione di fargli fare il salto triplo. Gli ho risposto: lo farai quando potrai stupire il mondo". "Per me è un onore sentire queste parole da Fabrizio - gli ha fatto eco Howe - proveremo a stupire".