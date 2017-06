Atletica, Gianmarco Tamberi si ferma a 2.20 a Ostrava. Gimbo settimo al rientro internazionale

Gianmarco Tamberi, alla prima vera uscita stagionale dopo il rientro a sorpresa di San Marino, ha saltato 2.20m durante il Golden Spike, tradizionale meeting di Ostrava (Repubblica) oggi impreziosito dal record del mondo di Van Niekerk sui 300m e dalla passerella di Usain Bolt.

Il Campione del Mondo indoor, dopo 11 mesi dall’infortunio di Monaco che lo escluse dalle Olimpiadi di Rio 2016, si è così migliorato di 2 centimetri rispetto a quanto fatto qualche giorno fa durante il meeting del Titano.

Gimbo ha superato la misura al primo tentativo, proprio come a quota 2.15, ma poi è incappato in tre errori a 2.24. Il 25enne marchigiano ha così chiuso al settimo posto nella gara vinta dal polacco Sylwester Bednarek (2.32) davanti al bulgaro Tihomir Ivanov (2.30).

Instagram

Piccolo passo in avanti per Tamberi che sta cercando un recupero difficilissimo per i Mondiali di Londra (ha un mese per ottenere il minimo fissato a 2.30). La mia caratteristica principale è stata sempre quella di correre più veloce quando sale l’asticella – il commento a caldo di Gianmarco alla FIDAL –. Purtroppo ora il mio fisico non è ancora del tutto pronto per quel tipo di rincorsa. Devo imparare a gareggiare saltando con una velocità controllata come oggi in riscaldamento quando ho fatto salti molto alti. Il risultato di Ostrava? Non sono affatto soddisfatto e sono arrabbiato con me stesso per questa misura, ma non butto via alcune buone sensazioni che qui ci sono comunque state”.

Già fissato il prossimo appuntamento per Gianmarco Tamberi: sabato 1° luglio a Parigi dove si disputerà una tappa della Diamond League 2017. Oggi era in pista anche Margherita Magnani che però non è riuscita a completare i 1500m vinti dall’etiope Gudaf Tsegay (4:00.96).