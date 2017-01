Atletica, il 27 gennaio nuovo consulto medico per Tamberi

Torino, 20 gen. (LaPresse) - Venerdì 27 gennaio presso l’Istituto di Medicina dello sport l'azzurro verrà visitato dal Medico federale, professor Andrea Billi, insieme ad alcuni specialisti in chirurgia artroscopica. Su richiesta di Gianmarco Tamberi, e del padre allenatore Marco, il medico federale, professor Andrea Billi, ha disposto un consulto per definire la natura dei problemi alla caviglia di stacco (operata nel luglio scorso) ancora avvertiti dall’azzurro. Il consulto si terrà venerdì prossimo a Roma, presso l’Istituto di Medicina dello sport, alla presenza, tra gli altri, degli specialisti in chirurgia artroscopica della caviglia Francesco Allegra, Francesco Lioi, e Raul Zini, oltre che del Direttore dell’Istituto, prof. Antonio Spataro. Tamberi, che ha affrontato un primo periodo di preparazione in Sudafrica (a Stellebosch) a cavallo dei mesi di dicembre e gennaio, è rientrato in Italia da circa una settimana. L’obiettivo del campione del mondo indoor dell’alto, grande assente dei Giochi olimpici di Rio de Janeiro (a causa dell’infortunio patito al meeting Diamond League di Montecarlo del 15 luglio scorso) è quello di rientrare alle gare nel corso della stagione estiva.