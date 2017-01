Atletica: Kenenisa Bekele si ritira a Dubai

Niente Record del Mondo per Kenenisa Bekele. Nella Maratona di Dubai (Emirati Arabi Uniti), dove l’etiope aveva annunciato di voler attaccare il primato di Kimetto, il pluri Campione Olimpico e del Mondo dei 5000m e 10000m si è arreso a metà gara, ritornandosi clamorosamente poco dopo i 22km.

La caccia al 2h02:57, però, non è finita lì. Ci ha provato l’altro etiope Tamirat Tola che al 30esimo chilometro è transitato con un solo secondo in più rispetto al passaggio di Kimetto. Nell’ultimo tratto della Maratona, però, Tula non è più riuscito a spingere e ha concluso la sua fatica in 2h04:11, record della Maratona di Dubai ma lontano 1:14 dal record del mondo. Completano il podio gli altri due etiopi Mule Wasihun (2h06:46) e Sisay Lemma (2h08:04).