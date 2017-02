Bolt: “Chiamatemi pure immortale, non vedo miei grandi eredi”

Per la quarta volta in carriera, Usain Bolt ha ricevuto il Laureus Award come sportivo dell’anno: lo scorso agosto, a Rio de Janeiro, ha fatto sognare e impazzire di gioia tutti i grandi appassionati di atletica centrando la sua terza tripletta olimpica, poi “rovinata” dalla positività di Nesta Carter nella staffetta di Pechino 2008. A 30 anni, Usain Bolt darà l’addio al mondo dell’atletica dopo i Mondiali, lasciando un’eredità che, al momento, nessuno parrebbe in grado di cogliere, sia in termini di pura prestazione sportiva che di caratura del personaggio di fronte a pubblico e telecamere. Con il solito fare guascone, Usain Bolt ha parlato a margine della cerimonia rilasciando una bella intervista a “La Repubblica”, di cui vi riportiamo i passi principali.

Bolt, l’immortale

“Preferisco dire che sono immortale. Ho sentito la telecronaca della BBC a Rio: diceva che con il terzo titolo olimpico ho raggiunto l’immortalità. È una frase che mi è piaciuta molto. Sarà difficile dimenticarsi di me. Sono come Muhammad Alì, e questo mi rende fiero, anche se, diversamente da lui, non mi sono mai immischiato con la politica”.

Il Bolt personaggio

“Non si possono fare sempre grandi prestazioni, ma si può sopperire con il carisma. La gente apprezza comunque perché comunichi qualcosa. Vedo i miei eredi un po’ troppo mosci, troppo tranquilli. Per loro, è difficile attirare l’attenzione. Lo sport è talento, sacrificio, ma anche show. Bisogna riuscire a dare gioia, non solo con il cronometro. I miei eredi perdono la fame abbastanza presto perché vengono subito pagati molto. Ma, se ti sazi in fretta, poi è difficile continuare a spingere. Sono tutti bravi ragazzi, ma serve qualcosa in più. Stimo molto Van Niekerk: gli avevo detto che poteva battere il record sui 400 metri, e a Rio c’è riuscito”.

I record destinati a durare

“I miei record sui 100 e 200 potranno durare 10, forse 15 anni. Ma non dite che l’ho detto io. L’accoppiata sprint non è uno sforzo da niente. Anzi, toglie il fiato...”.