Bolt: "È il momento di passare il testimone: lascio sereno, con tristezza"

La parola "fine" si avvicina, è ora di prepararsi a dovere per la separazione. Usain Bolt la prossima settimana parteciperà alla Diamond League di Montecarlo e poi il 5 agosto alle ore 22.45 ai Mondiali di Londra correrà per l'ultima volta quei 100 metri che l'hanno consegnato alla leggenda. A 31 anni, il fenomeno giamaicano si guarda indietro e vede 13 medaglie d'oro individuali - 7 iridate, 6 olimpiche - e 5 record mondiali. Ecco alcune delle sue impressioni da un'intervista riportata dal Corriere dello Sport di oggi.

" Non credo che cambierò idea: ho fatto tutto quello che volevo fare, è ora di passare il testimone. Tutt'alpiù potrò fare qualche esibizione qua e là. Vivo quest'ultimo periodo con serenità e anche un po' di tristezza. E' inevitabile. "

Futuro da coach?

" Il mio coach insiste perché a Tokyo 2020 ci sia in veste di allenatore ma non credo di essere tagliato per questo ruolo. Mi mancheranno i tanti momenti belli ma anche quelli più difficili. Mi mancherà soprattutto l'adrenalina delle grandi sfide. "

Momenti da ricordare

" Il traguardo più bello è stato il record di 9"58 sui 100: gli scienziati avevano previsto che non ci si arrivasse prima del 2030, io li ho smentiti. Il momento più bello è stato il rientro in Giamaica dopo l'Olimpiade di Pechino del 2008: esco dall'aereo e sotto la pioggia ci sono migliaia di persone che urlano il mio nome. "

Bolt si prepara al ritiro, la forma non è quella dei tempi migliori ma vorrà certamente lasciare il segno, come ha sempre fatto. E non ci saremo, per assistere all'ultima corsa della Leggenda dell'atletica.