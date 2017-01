Bolt guarda al cinema: vuole interpretare "Flash" in un film

Dopo aver dominato la scena dell’atletica per tre Olimpiadi consecutive, Usain Bolt è in procinto di appendere le scarpette da sprinter al chiodo quest’anno, ma sta già preparando una serie di strade alternative da percorrere nel prossimo futuro. Assieme all’idea di tentare l’avventura nel calcio professionistico, il giamaicano avrebbe intenzione di soddisfare anche l’altro suo grande sogno dell’adolescenza: apparire sul grande schermo. In quale veste?

A margine della presentazione del suo nuovo documentario, “I’m Bolt”, il campione olimpico ha ammesso di desiderare una parte nel ruolo di “Flash”, suo soprannome così come quello del supereroe della Dc Comics.

Il film cui si riferisce Bolt è “Justice League”, un lungometraggio basato sulle avventure dei personaggi della Dc Comics stessa: il giamaicano si accontenterebbe di cominciare anche con un piccolo cameo, ma la parte di Flash è già stata assegnata al 24enne Ezra Miller, attore che ha già interpretato il supereroe in film precedenti. Come finirà la questione?