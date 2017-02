Bolt: "Ho perso la mia medaglia, ma nessun rancore per Carter"

" Inizialmente ero deluso, naturalmente. Nessun malanimo verso Carter, nella vita le cose accadono "

Così Usain Bolt ha commentato ai giornalisti australiani la decisione del Cio di ritirare alla Giamaica la medaglia d'oro vinta nella staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Pechino 2008 con Asafa Powell e Michael Frater, dopo la squalifica per doping di Nesta Carter. Bolt ha parlato al suo arrivo all'aeroporto di Melbourne per prendere parte all'evento Nitro Athletics series.

" Non sono triste. Sto solo aspettando di vedere cosa accadrà. Sono cose che possono capitare, aspetto che Nesta (Carter, ndr) decida se appellarsi o meno. Io comunque ho rinunciato alla medaglia "

Bolt è in Australia, a Melbourne, per guidare un team internazionale di 'All Stars' in un meeting a cui parteciperanno anche le rappresentative di Inghilterra, Cina, Nuova Zelanda e Giappone. Il primo meeting è in programma il 4 febbraio, gli altri due il 9 e 11 febbraio. Mercoledì scorso, il Cio aveva confermato la positività di Carter alla methylhexaneamina, uno stimolante simile all'anfetamina, e l'atleta, sospeso dalla Iaaf, aveva replicato annunciando che si sarebbe appellato contro la decisione dopo la ripetizione delle analisi con metodi scientifici più avanzati.