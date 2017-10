Bolt: “Ho proposte per giocare a calcio". Il suo undici ideale? Ci sono anche Buffon e Bonucci

Usain Bolt si è ritirato dall’atletica leggera dopo i Mondiali di Londra, conclusi con un infortunio in staffetta, ma il Fulmine ha ancora fame di sport e al sito della FIFA ha dichiarato di aver ricevuto più offerte per giocare a calcio: “Ne ho parlato più volte e molti club si sono fatti avanti. Sfortunatamente ho sofferto un brutto infortunio al bicipite femorale lo scorso agosto e non mi alleno da allora ma spero di poter giocare qualche partita nel 2018. Gioco tanto in Giamaica durante l’inverno, una cosa che non piaceva molto al mio allenatore ma fortunatamente non ho mai patito infortuni che mi impedissero di allenarmi per le gare di atletica“.

Il Campionissimo ha anche svelato il suo undici ideale su un campo di calcio: Buffon in porta, Sergio Ramos e Bonucci al centro della difesa con Marcelo e Dani Alves terzini, a centrocampo Pogba, Kanté e Coutinho, in attacco Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar