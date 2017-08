Bolt: "I favoriti sono altri? Sono pronto a dimostrare il contrario"

"Se sono pronto? Certo, sono pronto e pienamente fiducioso". Così Usain Bolt nel corso di un incontro con la stampa a Londra in vista dei Mondiali di atletica, gli ultimi a cui prenderà parte da atleta.

" Ho corso in 9.95 a Montecarlo in un modo che dimostra sto andando nella giusta direzione e qui, anche passando attraverso i due turni, farò ancora meglio. Poi, in finale, conterà la capacità di tenere i nervi distesi e l’esperienza. Io ne ho da vendere. Il mio coach è fiducioso. Quindi, come sempre, lo sono anche io: al 100%. "

Bolt ha parlato anche del suo futuro, che sarà lontano dalle piste tanto è vero che nel riferirsi alla prossima edizione dei Mondiali ha detto: "Li guarderò seduto a parlarne, senza pressione. Sarà divertente. Sarà dura, l'atletica è stato tutto per me da quando avevo 10 anni. Vedremo dove mi porterà la vita". Nel ripercorrere la sua straordinaria parabola e nel rivolgersi alle generazioni future, Bolt ha detto: "Non sapevo che sarei stato il detentore del record del Mondo, non avevo idea. Quindi tutto quello che dirò ora è, se si lavora sodo, tutto è possibile".

Il favorito? Io!

" Ho sentito che qualcuno sostiene che i favoriti al titolo dei 100 sono altri, sono pronto a dimostrare che si tratta di una previsione sbagliata "

London Calling

" Non vedo l’ora di cominciare: a questa città mi legano i grandi ricordi dell’Olimpiade 2012 e il suo meraviglioso pubblico. Soltanto ai Giochi di Pechino 2008 ne ho trovato un altro tanto appassionato e coinvolto, al punto da regalare esauriti anche nelle sessioni mattutine "

Bolt si racconta: cricket il primo amore

" Nel cricket, che è stato il mio primo amore nello sport, ho scoperto che ero così bravo nell'atletica e il mio allenatore mi ha detto che avrei dovuto provare a correre perché ero molto bravo. Ho fatto una giornata di prova ed è stata una cosa che ho iniziato a fare ed ho iniziato a vincere". Ero un talento grezzo, ho iniziato alle elementari fino alle superiori, non mi allenavo tanto, quasi zero, era solo talento, quindi la mia tecnica, la mia forma fisica, come ci si doveva allenare su una pista di atletica, è qualcosa che ho appreso negli anni. Da piccolo ero molto bravo, avevo 13-14 anni ed ero emozionato alla mia prima convocazione per la Giamaica, ero emozionato per il viaggio, ero alle Barbados, e poi ovviamente di rappresentare il mio paese "