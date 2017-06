Bolt: "Il futuro? Non ne ho idea, ma il ritiro non mi fa paura"

Usain Bolt è a Ostrava per partecipare al meeting della Repubblica Ceca per l'ultima volta: tutti sanno ormai, infatti, che il 2017 sarà l'anno del ritiro per il velocista giamaicano, che ad agosto compirà 31 anni. E in conferenza stampa racconta che cosa gli passa per la testa.

" Ho fatto ciò che volevo, non cambierò idea. Con l'atletica mi sono divertito nei momenti belli, ma anche in quelli meno divertenti, e il ritiro non mi fa paura. Tornerò a Ostrava da tifoso. Sono curioso di vedere chi sarà il prossimo campione olimpico dei 100 e dei 200, e starò lì ad osservare. Il futuro? Non ne ho idea. Il mio tecnico mi pressa perché faccia l'allenatore e l'anno prossimo lo affiancherò con il suo gruppo, ma senza allenare. "

Infine, un pensiero a ciò che più gli mancherà dopo l'addio alle competizioni.

" La competizione, il confronto con i giovani. E i tifosi, perché mi hanno sempre dato energia. Per me è l'ultimo anno, ogni gara che disputerò sarà un'emozione. "