Bolt: "Siamo già d'accordo: mi allenerò con il Borussia Dortmund"

Un attaccante da 20 gol a stagione. A Usain Bolt piace definirsi così immaginando il suo futuro nel mondo del calcio dopo il ritiro dall'atletica che, a scanso di clamorosi ripensamenti dell'ultim'ora, dovrebbe avvenire in seguito ai Mondiali di Londra, in programma tra il 5 e il 13 agosto 2017.

Il velocista giamaicano, grande tifoso del Manchester United, ha annunciato che inizierà i primi passi della sua nuova avventura in Germania, con la maglia del Borussia Dortmund.

" Abbiamo parlato e siamo già d'accordo: mi allenerò con il Borussia Dortmund. Vedremo come andranno le cose. Se tutto andrà bene, allora sarò pronto ad andare avanti, e a giocare. Ma se le cose non funzioneranno, non sarà un dramma. "

Bolt, vincitore di 8 medaglie d'oro olimpiche (ritirata quella della 4x100 di Pechino 2008 per la positività del compagno, Nesta Carter), ha precisato che non si sente intimorito da un'eventuale nostalgia per il mondo dell'atletica.

" Ho avuto una grande carriera. Ho vissuto gioie e dolori, ed è venuto il momento di assistere alle gare come semplice spettatore e di veder crescere i nuovi velocisti. "