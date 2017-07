Caironi-Contraffatto: doppietta azzurra nei 100 metri ai Mondiali Paralimpici

Dopo gli ori conquistati alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016 e quello mondiale di Doha 2015, Martina Caironi si ripete anche ai Mondiali di atletica paralimpica in corso di svolgimento a Londra. L'azzurra si è imposta nella finale dei 100 metri (categoria T42), correndo in 14.65 secondi, a soli 4 centesimi dal primato mondiale.

Seconda piazza per Monica Contraffatto, che ha potuto aggiungere alla sua bacheca un argento mondiale dopo il bronzo vinto ai Giochi di Rio de Janeiro la scorsa estate: l'atleta di Gela ha corso in 15"35, e si è messa alle spalle la statunitense Scout Basset, che ha chiuso il podio in 16"68.

La doppietta Caironi-Contraffatto chiude una grande giornata per l'Italia, che ha visto anche l'argento nei 100 metri T43-44 di Federica Maspero e il bronzo nel peso F33 di Giuseppe Campoccio.

Martina Caironi continuerà a gareggiare anche nella sua seconda specialità, il salto in lungo: appuntamento per il 23 luglio.