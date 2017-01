Caso Schwazer: test del DNA affidato al Ris di Parma e fissato al 31 gennaio

Ecco la data tanto attesa per Alex Schwazer: l’esame del Dna sulle urine risultate positive al testosterone dell’ex marciatore italiano, comportante la squalifica di Rio, avrà luogo nel nostro Paese: il test comincerà il 31 gennaio alle ore 11:00, presso il laboratorio dei Ris dei carabinieri di Parma. In particolare, l’incarico è stato affidato, nella giornata odierna, al colonnello Giampietro Lago. Tanti i nodi da sciogliere di questa vicenda così intricata. In primis accertare se vi sia stato o meno inquinamento dei campioni di Schwazer. In più c’è incertezza circa i tempi d’analisi. La famigerata urina dell’esame si trova ancora a Colonia e, date le circostanze, dovrà essere trasportata in Italia e, conseguentemente, potrebbe rendersi necessaria un’altra rogatoria internazionale. Questa storia avrà mai un termine?