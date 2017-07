Diamond League: Pochi lampi a Parigi, Kendricks batte Lavillenie

A Parigi è andata in scena la settima tappa della Diamond League 2017 di atletica leggera. Pochi sussulti nella capitale francese dove ci si aspettava qualche risultato di rilievo dai tanti big ai nastri di partenza.

SALTO CON L’ASTA (maschile):

Renaud Lavillenie perde ancora una gara e fatica a tornare quello di un tempo. Oggi l’idolo di casa si ferma a 5.62, commettendo tre errori a 5.77, misura invece superata al terzo tentativo da Sam Kendricks. Lo statunitense, già primatista mondiale stagionale con 6 metri, supera poi 5.82 e lì conclude la sua gara. Terzo posto per il canadese Shawn Barber (5.62).

TIRO DEL GIAVELLOTTO (maschile):

Non trionfa Thomas Roehler. Il Campione Olimpico, nonostante un buon 87.23, è soltanto terzo nella gara vinta dal tedesco Johannes Vetter (88.74) davanti al ceco Jakub Vadlejch (88.02).

SALTO TRIPLO (maschile):

Il Campione Olimpico Christian Taylor non salta ai livelli del 18.11 stagionale ma riesce comunque a vincere la gara in 17.29 battendo il connazionale Will Claye (17.18) e il tedesco Max Hess (17.07).

100 METRI (femminile):

Con vento nullo la giamaicana Elaine Thompson vince in 10.91 battendo Marie-Josee Ta Lou (10.96) e la nigeriana Blessing Okagbare (11.09).

200 METRI (maschile):

Non ci sono big in pista e si impone il turco Ramil Guliyev (20.15) davanti all’olandese Churandy Martina (20.27) e al giamaicano Rasheed Dwyer (20.45).

400 METRI (femminile):

Tempi alti sul giro di pista dove si impone la giamaicana Novlene Williams-Mills (51.03) sulla statunitense Courtney Okolo (51.19) e sulla connazionale Shericka Jackson (51.91).

800 METRI (maschile):

Bel successo di Nijel Amos (1:44.24) che torna grande per una sera e si toglie lo sfizio di battere i kenyoti Kipyegon Bett (1:44.36), Ferguson Rotich (1:44.37) e Robert Biwott (1:45.05) oltre ad Amel Tuka (1:45.40).

3000 METRI (maschile):

Successo dell’etiope Muktar Edris (7:32.31) che batte il kenyota Ronald Kwemoi (7:32.88 per il primatista mondiale stagionale) e il connazionale Yomif Kejelcha. Il nostro Yeman Crippa firma il personale (7:55.31, si migliora di 14 secondi) e chiude in 13esima posizione.

3000 METRI SIEPI (femminile):

Il Kenya firma la tripletta con Beatrice Chepkoech (9:01.69), Hyvin Kiyeng (9:06.00) e Celliphine Chespol (9:07.54).

110 METRI OSTACOLI:

Vince il giamaicano Ronald Levy (13.05) sul britannico Andrew Pozzi (13.14) e sul francese Garfield Darien (13.15) mentre il Campione del Mondo Sergey Shubenkov è quarto (13.18).

1500 METRI (femminile):

Sifan Hassan (3:57.10), Faith Kipyegon (3:57.51), Gudaf Tsegay (3:59.55).

GETTO DEL PESO (femminile):

Lijiao Gong conferma il pronostico della vigilia. La cinese spedisce l’attrezzo a 19.14 metri all’ultimo tentativo, battendo l’altra big Anita Marton (18.48) e la bielorussa Yuliya Leantsiuk (18.28).