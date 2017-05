Diamond League, seconda tappa super: Thompson, Lavillenie, Drouin e Rudisha in scena

La Diamond League 2017 di atletica leggera vola a Shanghai (Cina) per la seconda tappa del prestigioso circuito internazionale in programma sabato 13 maggio. Dopo l’esordio di Doha, la caccia ai diamantoni ripartirà dall’Oriente con un parterre davvero stellare e una sfilza di Campioni Olimpici di Rio 2016 pronti a darsi battaglia. Elaine Thompson è il volto più luminoso nelle gare veloci. La Campionessa Olimpica, già trionfatrice a Doha sui 200m, sarà impegnata nella gara regina dove fronteggerà la statunitense Tori Bownie (argento a Rio 2016) e Michelle-Lee Ahye.

Al maschile manca la grande stella ma i 200m saranno comunque di ottima fattura con Adam Gemili, Churandy Martina e addirittura LaShawn Merritt. Sui giro di pista femminile, invece, la Campionessa Olimpica Shaunae Miller-Uibo parte con tutti i favori del pronostico ma se la dovrà vedere con Stephenie Ann McPherson. David Rudisha ci delizierà sugli 800m, distanza in cui è Campione Olimpico e del Mondo. Il kenyota è il grande favorito ma dovrà stare attento al connazionale Ferguson Cheruiyot Rotich. Ci aspetta del grande mezzofondo: 1500m con Faith Kipyegon (oro a Rio 2016) e un po’ d’Italia grazie a Margherita Magnani, scontro diretto tra Hellen Obiri e Senbere Teferi sui 5000m, 3000m siepi da urlo con Ruth Jebet e Kenyan Hyvin Kiyeng dopo quanto successo settimana scorsa a Doha.

Come da tradizione a Shanghai, i 110m ostacoli chiuderanno la serata. Sergey Shubenkov (Campione del Mondo in carica, uno dei pochi russi autorizzati a gareggiare a livello internazionale), il primatista mondiale Aries Merritt, David Oliver, Omar McLeod, Orlando Ortega si contenderanno la vittoria. Renaud Lavillenie avrà l’occasione di riscattarsi dopo la cocente delusione di Rio 2016 quando venne sconfitto da Thiago Braz. Il francese, unico capace di vincere sette Diamond League se la dovrà vedere proprio contro il Campione Olimpico ma anche con Shawn Barber e Raphael Holzdeppe, due Campioni del Mondo particolarmente agguerriti. Nel salto in alto c’è grande attesa per il debutto stagionale di Derek Drouin, Campione Olimpico che se la dovrà vedere con Mutaz Essa Barshim, trionfatore settimana scorsa a Doha. In pedana anche il beniamino Zhang Guowei. Nel salto in lungo si attendono scintille dallo scontro diretto tra Jeff Henderson e Luvo Manyonga: da una parte il Campione Olimpico, dall’altra l’uomo capace di volare fino a 8.65 in stagione.

Rivoluzionario format per la gara di lancio del disco che prevede l’alternanza tra uomini e donne: un tentativo a testa per provare a dare maggior spettacolarità a una disciplina spesso bistrattata. La protagonista sarà senza dubbio Sandra Perkovic due volte Campionessa Olimpica che in stagione è andata oltre i 70 metri. Le altre contendenti per il podio sembrano essere la francese Melina Robert-Michon e la cubana Denia Caballero, le due ragazze cha hanno accompagnato il fenomeno croato sul podio di Rio 2016. Anche al maschile si preannuncia una lotta tra i tre medagliati degli ultimi Giochi Olimpici: il tedesco Christoph Harting, il polacco Piotr Malachowski (detentore del diamantone) e il connazionale Daniel Jasinski ci faranno divertire. Per quanto riguarda il settore dei lanci è prevista anche la gara di getto del peso dove la cinese Gong Lijiao, vicecampionessa del mondo in carica, se la dovrà vedere con l’ungherese Anita Marton.