Diamond League: Tamberi in difficoltà, tre nulli a 2.20 e strada complicata verso i Mondiali

Gianmarco Tamberi è ancora lontano dalla miglior condizione fisica. La terza uscita stagionale dopo l’infortunio patito lo scorso anno a Monaco non è delle più soddisfacenti: Gimbo era in pedana a Parigi in occasione della settima tappa della Diamond League 2017 di atletica leggera ma non è riuscito a superare la misura d’entrata di 2.20m, concludendo la prova senza misura.

Un risultato negativo per il Campione del Mondo indoor che in settimana aveva saltato proprio quella misura a Ostrava: la rincorsa verso i Mondiali di Londra è sempre più complicata, prima di tutto bisogna ritrovare la miglior forma fisica.

I grandi big, infatti, non si fermano e nonostante la giornata uggiosa della capitale francese riescono comunque a brillare: Mutaz Essa Barshim trionfa superando 2.35m al primo tentativo e battendo così Bohdan Bondarenko (2.32 alla prima). Il qatarino ha poi chiesto la misura di 2.39, commettendo due nulli prima di ritirarsi soddisfatto per aver sconfitto l’eterno rivale ucraino. Terza posizione per il siriano Majed Aldin Ghazal (2.32 alla seconda).