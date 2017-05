Parata di stelle: Gatlin e De Grasse sui 100, Barshim nell'alto, Schippers-Thompson nei 200

Venerdì scatterà la Diamond League 2017 di atletica leggera nella sua nuova versione. Al Qatar Sports Club di Doha sono attesi addirittura 16 olimpionici e Campioni del Mondo! Si preannuncia una serata davvero incredibile, ricca di grandissime stelle, un’autentica novità per la prima tappa della Diamond League a cui solitamente molti big decidono di non partecipare.

100 METRI (maschile) – Sarà assente la grandissima icona Usain Bolt che ha in mente un altro programma per arrivare al top in occasione dei Mondiali di Londra. Per il resto si farà tremendamente sul serio con un parterre davvero incredibile in cui spiccano Justin Gatlin e Asafa Powell, oltre al canadese Andre De Grasse e al promettente Akani Simbine che potrebbe far saltare il banco.

200 METRI (femminile) – Tutti si aspettano lo scontro diretto stellare tra Elaine Thompson e Dafne Shippers, la Campionessa Olimpica sfida la Campionessa del Mondo. Sfida tra titani in cui proveranno a inserirsi Marie-Josee Ta Lou e l’eterna Veronica Campbell-Brown, Campionessa Olimpica 2004 e 2008.

800 METRI (femminile) – Ai blocchi di partenza addirittura tutto il podio delle Olimpiadi di Rio 2016 con Caster Semenya, Francine Niyonsaba e Margaret Nyambui che dovranno sfidare la primatista mondiale Genzebe Dibaba, chiamata a una grandissima prestazione. Un occhio anche alla polacca Joanna Jozwik, reduce da una buona stagione indoor.

400 METRI (maschile) – Gara assolutamente da non perdere con l’eterno LaShawn Merritt, il primatista Bahamian Steven e il 18enne Karabo Sibanda, oltre a Pavel Maslak che può far saltare il banco.

SALTO IN ALTO (maschile) – Il pubblico di casa si aspetta il beniamino Mutaz Essa Barshim, atteso dalla sfida con Erik Kynard (detentore del titolo) e Robbie Grabarz.

Barshim with Ukhov, High Jump 2014LaPresse

SALTO CON L’ASTA (femminile) – La grande stella è la Campionessa Olimpica Ekaterini Stefanidi, pronta al duello con l’argento di Rio 2016 Sandi Morris. Parterre arricchito dalla presenza di Yarisley Silva, Campionessa del Mondo in carica.

SALTO TRIPLO (maschile) – Chris Taylor, Campione Olimpico e del Mondo, Pablo Pichardo e Dong Bin ci faranno divertire.

100 METRI OSTACOLI – La primatista mondiale Kendra Harrison se la dovrà vedere con l’argento olimpico Nia Ali, la tedesca Cindy Roleder e la britannica Cindy Ofili.

400 METRI OSTACOLI (maschile) – La gara non darà punti per la Diamond League ma bisognerà comunque prestare attenzione alla sfida tra Kerron Clement e Bonface Mucheru, oro e argento olimpici che dovranno vederla con l’idolo di casa Abderrahman Samba e il Campione del Mondo Nicholas Bett.

1500 METRI (maschile) – Asbel Kiprop, tre volte Campione del Mondo, è il superfavorito della vigilia ma se la dovrà vedere con Silas Kiplagat, Elijah Manangoi, Ayanleh Souleiman.

3000 METRI SIEPI (femminile) – Prevista la reunion del podio di Rio 2016: Ruth Jebet, Hyvin Kiyeng, Emma Coburn.

3000 METRI (maschile) – Conseslus Kipruto è il Campione Olimpico delle siepi e si cimenterà sulla distanza senza ostacoli pronto per affrontare Paul Chelimo e Thomas Longosiwa.