Doping: allenatore atletica russo Mokhnev sospeso per 10 anni

Zurigo (Svizzera), 23 dic. (LaPresse/Reuters) - Il Tribunale arbitrale dello Sport (CAS) di Losanna ha sospeso per 10 anni l'allenatore di atletica russo Vladimir Mokhnev per reati come il traffico di sostanze vietate. Il Tas ha inoltre sospeso la mezzofondista Anastasiya Bazdyreva per due anni per "uso o tentato uso di sostanze proibite o metodi proibiti".