Gatlin trascina gli USA al trionfo nella 4×100; Italia squalificata, ma che Tortu

A Nassau (Bahamas) si è svolta la prima giornata dei Mondiali 2017 di staffette per quanto riguarda l’atletica leggera. Rassegna iridata interamente dedicata alle relays, le migliori 8 squadre staccano il pass per i Mondiali di Londra.

4X100 METRI (maschile):

Trionfo degli USA trascinati da Justin Gatlin. Il vicecampione olimpico viene schierato in ultima frazione e non ha problemi a condurre il testimone in porto in 38:43 regalando così la medaglia d’oro anche ai compagni Leshon Collins, Mike Rodgers, Ronnie Baker. La Giamaica non aveva terminato la batteria e così non c’è stato il tanto atteso scontro diretto tra le due super potenze.

Medaglia d’argento per le Barbados (39.18) e bronzo per la Cina (39.22) visto che sbagliano i cambi il Canada di De Grasse, la Gran Bretagna Campione d’Europa e l’Olanda di Churandy Martina.

L’Italia è stata squalificata per un cambio fuori settore (il primo tra Cerutti e Desalu) durante la sua batteria. Un vero peccato perché gli azzurri avevano fatto registrare il nono tempo di giornata, utile per scendere ancora una volta in pista nella Finale B poi vinta da Trinidad & Tobago (39.04). Prestazione eccezionale di Filippo Tortu che si esibisce in un lanciato di qualità in ultima frazione: 10.13 il tempo del vicecampione mondiale U20 dei 100m che ha trascinato i compagni Fabio Cerutti, Eseosa Desalu e Federico Cattano al 39.22 prima della squalifica.

4X800 METRI (femminile):

Distanza poco corsa nei grandi eventi. Bella vittoria da parte degli USA che dominano la gara in 8:16.36 grazie a Chanelle Price, Chrishuna Williams, Laura Roesler e Charlene Lipsey. Lo squadrone a stelle e strisce si lascia alle spalle Bielorussia (8:20.07) e Australia (8:21.08) mentre ci si aspettava qualcosa in più dal Kenya (8:31.05).

4X200 METRI (femminile):

La due volte olimpionica Elaine Thompson trascina la Giamaica al successo in 1:29.04. Trionfo anche per Jura Levy, Shericka Jackson e Sashalee Forbes che battono Germania (1:30.68) e USA (1:30.87).

4X400 METRI (femminile):

Si sono qualificate alla Finale: USA (3:29.27), Polonia (3:29.42), Giamaica (3:29.93), Australia (3:30.31), Botswana (3:31.61), Nigeria (3:31.97), Gran Bretagna (3:33.00), Francia (3:33.41).

4×400 METRI (maschile):

Si sono qualificate alla Finale: Trinidad & Tobago (3:02.51), USA (3:02.62), Botswana (3:03.09), Giamaica (3:03.52), Francia (3:04.74), Cuba (3:04.97), Brasile (3:05.05), Gran Bretagna (3:05.19).