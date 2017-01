Gianmarco Tamberi, caro destino ti scrivo: "Hai decisamente sbagliato persona"

" Caro destino, detto tra noi credo tu abbia scelto la persona sbagliata per soddisfare i tuoi diabolici piani... "

Inizia così la lettera di Gianmarco Tamberi al destino, righe postate sul suo profilo Instagram dove l’atleta marchigiano sfoga la sua rabbia e si rivolge appunto al destino senza chiedere venia o pietà e nemmeno con la richiesta di riversare la sfortuna agli altri.

" Non lo dico perché ti sto chiedendo gentilmente di riversare su altri questa sfiga. Lo dico perché, puoi giurarci, molto presto mi rivedrai con quella maglia azzurra urlarti in faccia più forte che mai! "

Si allungano infatti i tempi di recupero per Gimbo, dopo l’infortunio che gli aveva impedito la partecipazione ai giochi olimpici di Rio 2016. Al 90% dei casi, l’aveva spiegato proprio il campione del mondo indoor dell’alto, sarà necessario un ulteriore intervento che di conseguenza sposterà la data di rientro alle gare.

" Caro destino, sarai proprio tu ad appoggiarmi il tricolore nelle spalle e a mettermi al collo quella medaglia d'oro che sogno da anni... CI PUOI SCOMMETTERE, HAI DECISAMENTE SBAGLIATO PERSONA! "

Gianmarco Tamberi vuole decisamente restare in corsa per i mondiali di Londra, pur con la consapevolezza che la strada da percorrere è totalmente in salita ma questa lettera al destino, ancora una volta, dimostra la forza d’animo del campione di Civitanova Marche che sfida anche il suo futuro.

Tamberi sa quello che vuole e sa come andarselo a prendere. Non importa se il rientro dovesse essere posticipato, quella medaglia e quel tricolore sono già scritti nel destino di Gimbo.