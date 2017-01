Giovanni Cellario vola nei 60 metri, seconda prestazione mondiale dell’anno

E’ un Giovanni Cellario di lusso quello messosi in mostra a Modena nel primo appuntamento della stagione indoor dell’atletica leggera nostrana. Il classe ’94 sorprende tutti e conquista il successo in batteria con uno strepitoso 6″60, entrando nella top10 delle prestazioni all-time nel nostro Paese. C’è di più: il tempo siglato dal 22enne reggiano vale il secondo crono mondiale dell’anno dietro al 6″58 del campione francese Christophe Lemaitre.

Un miglioramento incredibile quello del giovane Cellario, sceso al di sotto del suo personal best di 25 centesimi che conferma le grandi aspettative riposte su di lui in età giovanile. "Sei, sei, zero! – la reazione a caldo del ragazzo italiano riportata sul sito della Fidal – Guardo quelle tre cifre e ancora non ci credo. Erano tre anni che, per colpa di vari intoppi fisici dovuti anche alla crescita, non riuscivo a gareggiare con continuità. Ma un tempo del genere è da un po’ che pensavo di averlo nelle gambe. Nella passata stagione avevamo scelto di saltare le indoor, ma purtroppo all’aperto sono stato subito messo fuori gioco da un infortunio, limitandomi ad una comparsata con la 4×100 alla finale dei Societari a settembre”.

E sui programmi futuri: “Spero che sia solo l’inizio – ammette l’atleta azzurro – Gli Europei Indoor di Belgrado sarebbero un bell’obiettivo. Amo l’atletica e scendere in pista mi dà una carica incredibile!“.