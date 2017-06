Golden Gala, tutti gli italiani in gara a Roma: Tortu e Trost le stelle all’Olimpico

Al Golden Gala 2017, quarta tappa della Diamond League di atletica leggera, parteciperanno diversi italiani. All’Olimpico di Roma andrà in scena l’appuntamento più importante su suolo italiano: conosciamo gli azzurri che si cimenteranno giovedì 8 giugno.

FILIPPO TORTU – Sarà la stella italiana del Golden Gala, si cimenterà sui 200m che non corre dal 2015: praticamente sarà il suo primo debutto sulla distanza da grande. È un esperimento per vicecampione mondiale dei 100m, un tentativo in vista del suo futuro: può essere competitivo anche sulla doppia distanza? Le prime risposte potrebbero già arrivare da Roma dove Andre De Grasse parte con tutti i favori del pronostico davanti ad Alonso Edward e Christophe Lemaitre.

ALESSIA TROST – Dopo i calcoli e il conseguente intervento del mese scorsa, la friulana tornerà in pista anche se la sua condizione fisica è tutta da verificare. L’obiettivo dell’azzurra è quello di trovare il miglior feeling con se stessa in vista dei prossimi appuntamenti sulla pedana che ha regalato il leggendario record del mondo di Stefka Kostadinova (2.09 nel 1987, si festeggiano i 30 anni). Gara stellare con Mariya Kuchina prova a volare ancora oltre i 2 metri (2.03 a Eugene), ci sarà la Campionessa Olimpica Ruth Beitia.

ERIKA FURLANI – Anche per lei prima gara stagionale all’aperto, in una prova di salto in alto che si preannuncia gustosa. Obiettivo ben figurare e provare ad avvicinare il personale di 1.91m: missione fattibile anche se il contesto creerà pressione.

DARYA DERKACH – L’azzurra di origini ucraine parteciperà al salto triplo. In stagione è riuscita a stampare un discreto 14.06, prima della controprestazione agli Europei indoor. Per lei sarà difficile essere competitiva in mezzo a un cast davvero sbalorditivo, composto dall’intero podio delle Olimpiadi di Rio 2016! Sfida da urlo tra Ibarguen e Rojas, con Rypakova, Saladukha, Mamona ad arricchire ulteriormente il parco partenti. La Derkach deve avere come obiettivo quello di andare oltre i 14 metri.

SONIA MALAVISI – La laziale gareggerà in casa nella gara più importante su suolo italiano. Qualche settimana fa ha saltato 4.40 con la sua asta, a Roma proverà a migliorarsi e magari avvicinare il personale di 4.51m in una gara che si preannuncia stellare vista che vedremo all’opera tutte le ragazze salite sul podio a cinque cerchi la scorsa estate. La greca Katerina Stefanidi partirà con i favori del pronostico, ma attenzione alla Campionessa del Mondo Yarisley Silva e all’accreditata russa Anzhelika Sidorova che ritorna in gara (autorizzata dalla IAAF, la sua Nazione è sospesa).

IRENE SIRAGUSA – Grossa chance da non sciupare, avrà l’occasione di correre accanto a Dafne Schippers, Campionessa del Mondo dei 100m che punterà al successo.

FEDERICO CATTANEO – Sarà il rappresentante dell’Italia veloce sui 100m, evento non valido per la Diamond League a cui però parteciperanno big come Ronnie Baker (9.86 a Eugene con vento irregolare), Jimmy Vicaut e Kiryu.

MARGHERITA MAGNANI – Per la veterana azzurra non è una novità gareggiare al Golden Gala: sui 1500m può puntare a migliorare lo stagionale di 4:06.65. In gara la stella Sifan Hassan.

LORENZO PERINI – Torna a farsi vedere una grande promessa dei 110m ostacoli. L’azzurro in stagione si è spinto fino a 13.62 e può puntare a migliorarsi. Cast da urlo con due Campioni del Mondo (Sergey Shubenkov e David Oliver), il primatista mondiale Aries Merritt e il vicecampione olimpico Orlando Ortega.

MAURO FRARESSO – Sarà lui a rappresentare l’Italia nei lanci. Il 24enne in stagione ha tirato il suo giavellotto a 77.98m e proverà a fare la differenza nella gara in cui si cimenterà Thomas Roehler, terzo tiratore di tutti i tempi con il 93.90 di due mesi fa a Doha. In pedana anche Walcott, Vesely, Yego, Pitkamaki per una prova davvero stellare.

ABDOULLAH BAMOUSSA, YOHANES CHIAPPINELLI, YURI FLORIANI, ALA ZOGHLAMI – La nutritissima pattuglia azzurra per i 3000m siepi che proveranno ad avvicinare i rispettivi personali e stagionali alle spalle delle stelle Conseslus Kipruto, Jairus Birech, Ezekiel Kemboi.

MARIA BENEDICTA CHIGBOLU disputerà i 400m mentre YADISLEIDY PEDROSO e AYOMIDE FOLORUNSO cercheranno di mettersi in luce sui 400m ostacoli.