Filippo Tortu al Golden Gala di Roma: “Prima di partire non penso”

Pochi giorni fa un 10”15 al suo debutto stagionale sui 100 metri. Ora l’obiettivo si sposta su quella che sembra essere la sua vera disciplina: i 200m. Domani Filippo Tortu sarà al via del mezzo giro di pista nella sua prima partecipazione al Golden Gala di Roma: riuscirà il non ancora 19enne a stupire tutto il pubblico?

L’ultimo 200 ufficiale è di due anni fa, ma il padre-allenatore ci crede, come dichiarato a Repubblica: “Non vi di­co quanto ha fatto l’altro giorno in allenamento…”.

L’atleta, sempre intervistato da Repubblica, si sofferma invece sulla sua procedura di partenza: “Prima che lo starter chiami “ai vostri posti” le gambe sono due zaini ma ci sta, la tensione non mi fa quasi muovere, c’è il vuoto intorno, i meccanismi andranno in automatico, poggio a terra le ginocchia, pulisco la pista con le mani, non penso, se penso fini­sce che sbaglio qualcosa, né vi­sualizzo la gara e aspetto”.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIDAL Colombo