Tutte le gare ai raggi X con favoriti, outsider, duelli in una parata di campioni

Allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena uno spettacolare Golden Gala 2017, quarta prova della Diamond League di atletica leggera. Analizziamo nel dettaglio le gare in programma.

200 METRI (maschile)

Andre De Grasse, argento alle Olimpiadi 2016 alle spalle di Usain Bolt, è il grande favorito. Il canadese sembra avere strada spianata verso il successo ma se la dovrà comunque vedere con Alonso Edward e Christophe Lemaitre. Attenzione al nostro Filippo Tortu.

100 METRI (femminile)

Dafne Schippers sarà la meravigliosa Reginetta della serata. La Campionessa del Mondo parte con tutti i favori del pronostico e un’europea potrebbe tornare a vincere al Golden Gala dopo dodici anni d’assenza. La sua rivale più accreditata sembra essere Tianna Bartoletta ma attenzione alle varie Ahye, Williams, Ta Lou.

5000 METRI (femminile)

Quando c’è Genzebe Dibaba in circolazione il record del mondo può arrivare in ogni momento. La donna dei primati potrebbe piazzare la stoccata anche all’Olimpico. La gara allestita è di altissimo livello con Hellen Obiri (argento olimpico), Yasemin Can (oro europeo) e Alice Aprot.

SALTO IN ALTO (femminile)

Una delle gare copertina di questo Golden Gala. Riflettori su Mariya Kuchina, Campionessa del Mondo capace di saltare 2.03 a Eugene qualche settimana fa e ora attesa dal duello con la Campionessa Olimpica Ruth Beitia. Ci sarà anche Alessia Trost.

SALTO TRIPLO (femminile)

Sarà presente tutto il podio delle Olimpiadi 2016 e dei Mondiali indoor. Al centro dell’attenzione la sfida tra Caterine Ibarguen e Yulimar Rojas; la colombiana e la venezuelana sono attese dal confronto con le altre stelle Rypakova e Saladukha, due big con alle spalle ori olimpici e mondiali. Si volerà oltre i 15 metri?

SALTO CON L’ASTA (femminile)

Anche in questa gara vedremo all’opera tutte le ragazze salite sul podio a cinque cerchi. Il punto di riferimento sarà la Campionessa Olimpica Katerina Stefanidi: la greca si impose a Roma lo scorso ma sulla pedana del record mondiale di Elena Isinbaeva (5.03) se la dovrà vedere con Sandi Morris ed Eliza McCartney (già battute a Rio) oltre che con la Campionessa del Mondo Yarisley Silva.

GETTO DEL PESO (femminile)

Si preannuncia una bella sfida. La favorita è la Campionessa Olimpica Michelle Carter ma la statunitense se la dovrà vedere con Anita Marton, bronzo a Rio 2016 e scatenata in questo avvio di 2016 dove comanda le liste mondiali. Lijao Gong è il terzo incomodo.

LANCIO DEL GIAVELLOTTO (maschile)

La stella dell’evento sarà Thomas Roehler, Campione Olimpico che a inizio stagione ha sparato un incredibile 93.90, diventando il secondo tiratore di tutti i tempi. Ci regalerà una nuova magia? Parterre da urlo con tre Campioni del Mondo (Vesely, Yego e Pitkamaki) e due Campioni Olimpici (oltre a Roehler anche Walcott).

3000 METRI SIEPI (maschile)

Si preannuncia una gara di altissimo livello, la prima della specialità nella Diamond League 2017. Il Campione Olimpico Conseslus Kiruto partirà con tutti i favori del pronostico, pronto per la sfida con Jairus Birech ed Ezekiel Kemboi.

800 METRI (maschile)

Bett-Rotich e Kipokoech-Manangoi le coppie del Kenya al via, l’Europa proverà a rispondere con i polacchi Adam Kszczot e Marcin Lewandowski.

1500 METRI (femminile)

Sifan Hassan contro Gudaf Tsegay e Besu Sado è il tema della prova.

110 METRI OSTACOLI

Il Campione del Mondo Sergey Shubenkov e Orlando Ortega argento a Rio 2016 se la vedranno con il primatista Aries Merritt e David Oliver.

400 METRI (femminile)

Natasha Hastings (due ori olimpici) proverà a fare la differenza rispetto a Stephenie McPherson, Novlene Williams-Mills e Floria Guei.