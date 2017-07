Show a Monaco: l’ultima recita di Usain Bolt! Parata di stelle con Kuchina e Van Niekerk

Montecarlo è pronta per ospitare l’undicesima tappa della Diamond League 2017 di atletica leggera e nel Principato tutti gli occhi saranno puntati su Usain Bolt che questa sera disputerà l’ultimo meeting della carriera. Il Fulmine è pronto per ritirarsi (lo farà dopo i Mondiali di Londra) e di fronte al pubblico che lo ha sempre amato sarà assoluto protagonista, con un calorosissimo saluto dopo i suoi proverbiali siparietti.

Non si preannuncia una gara semplice per il giamaicano che, dopo aver passeggiato in due meeting (uno celebrativo a casa sua e quello di Ostrava), si troverà ad affrontare la prima vera gara stagionale, tra l’altro dopo essersi sottoposto a dei trattamenti alla schiena in Germania. Isiah Young, Chijindu Ujah, Akani Simbine e Chris Belcher hanno corso sotto i 10 secondi in questa stagione, mentre Usain è fermo a 10.03: bisognerà decisamente invertire la rotta, anche per dare una risposta ai grandi rivali in vista della rassegna iridata (DeGrasse su tutti).

A Monaco, però, non ci sarà soltanto Usain Bolt. La parata di stelle è davvero importante, a partire da Wayde Van Niekerk, Campione Olimpico dei 400m e capace di scendere a 43.62 in stagione. Molti paragonano l’esplosività e il carattere del sudafricano a quelli di Bolt e magari potrebbe diventarne l’erede a livello mediatico, visto anche che si cimenta sui 100m e sui 200m con risultati eccezionali (sotto i 20” e sotto i 10”).

Spazio anche per Mariya Kuchina, capace di volare a 2.06 a Losanna e ora chiamata a riavvicinare quella prestazione, la quinta ditutti i tempi. Caster Semenya risplenderà invece sugli 800m ma se la dovrà vedere con Francina Niyonsaba e Margaret Wambui. Grande battaglia nell’asta con Renaud Lavilleni, Pawel Wojchiechowski, Shawn Barber e Thiago Braz: una sfilza di medagliati olimpici e mondiali da far paura.

Tiro del giavellotto da far paura con Johannes Vetter e Thomas Roehler, capaci quest’anno di siglare la seconda e terza prestazione di tutti i tempi, inferiore solo al record del mondo di Jan Zelezny. Ci saranno anche Keshorn Walcott e Yulius Yego. Kendra Harrison, forte del suo 12.28 stagionale, sarà il grande nome sui 100m ostacoli accanto a Nia Ali, Jasmin Stowers, Sharika Nelvis e Sally Person.