Usain Bolt emoziona a Montecarlo in Diamond League: vittoria in 9.95 con vista sui Mondiali

Usain Bolt è sempre Usain Bolt. Non delude mai. Ogni volta che scende in pista è una magia, anche se non è al top della forma, anche se sta visibilmente faticando. L’ultimo meeting della carriera del più grande di tutti i tempi, prossimo a lasciare l’atletica leggera dopo i Mondiali di Londra, è stato un trionfo di pubblico, emblema dell’affetto che gli amanti dello sport hanno sempre provato per il Fulmine, colui che ha dominato l’ultimo decennio della velocità.

Usain Bolt ha scaldato il pubblico di Montecarlo, vincendo i 100m dell’undicesima tappa della Diamond League. Il giamaicano non è uscito benissimo dai blocchi di partenza, ha faticato a distendersi e ha dovuto dare tutto se stesso per imporsi in 9.95: è il suo stagionale visto che in precedenza non era nemmeno sceso sotto i 10”. Alla vigilia c’era timore che il Campione del Mondo e Campione Olimpico potesse perdere ma lo statunitense Isiah Young (9.98), il sudafricano Akani Simbine (10.02) e il britannico Chijindu Ujah (10.02) non sono riusciti a batterlo. Tra due settimane abbondanti si presenterà a Londra per dare l’assalto all’iride dei 100m e della staffetta: non sarà facile ma per lui tutto è possibile.