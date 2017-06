Howe è pronto per tornare in gara: dopo il dolore ai denti del giudizio, domani si vola a Chiasso

Andrew Howe è pronto per tornare a gareggiare! Dopo l’estrazione dei denti del giudizio che gli hanno impedito di scendere in pista al Golden Gala, il vicecampione del Mondo 2007 di salto in lungo sarà in gara sabato 17 giugno al meeting “Cronometro e salti” che si disputerà a Chiasso (Svizzera).

Il laziale ha da poco ripreso gli allenamenti sotto la guida di Fabrizio Donato e ora punta a tornare assoluto protagonista nella stagione che ce lo ha restituito oltre gli 8 metri (8.01 agli Assoluti di Ancona) prima della brutta controprestazione agli Europei indoor. L’obiettivo è quello di arrivare al meglio ai Mondiali in programma a Londra ad agosto.