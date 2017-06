I convocati dell’Italia per la Coppa Europa: Fabrizio Donato capitano, ci sono Trost e Ojiaku

Elio Locatelli, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per la ex Coppa Europa 2017 (ora nota con il nome di Campionati Europei a squadre) che si disputerà a Lille (Francia) dal 23 al 25 giugno.

Il capitano sarà Fabrizio Donato, quasi 41enne bronzo olimpico a Londra 2012 e in grandissima forma visto il 17.32 stagionale. Le matricole saranno invece bene nove, tutte under 25 (Di Franco, Polanco, Aceti, Lopez, Tanzilli, Osakue, Fantini, Padovan, Lukudo). I convocati sono in tutto 49 (25 uomini e 24 donne).

Non ci sarà Gianmarco Tamberi. Oltre a Donato l’altra big di riferimento sarà Alessia Trost, mentre nel lungo ci sarà Ojiaku.