Il ct Locatelli: "Tamberi? Spero rientri il 30 giugno per gli Assoluti di Trieste"

" Quando rientra Tamberi? Aspettiamo che sia al top, non torna per saltare semplicemente i 2,20. La speranza è per i campionati italiani di Trieste, dal 30 giugno al 2 luglio. "

Parole e musica del direttore tecnico della Nazionale italiana di atletica leggera Elio Locatelli ai microfoni del Messaggero Sport: il rientro di Gianmarco Tamberi dopo il grave infortunio alla caviglia che gli è costato la partecipazioni alle Olimpiadi di Rio potrebbe dunque essere molto vicino; del resto il campione mondiale indoor ed europeo outdoor nonché primatista italiano ha ormai ripreso ad allenarsi a pieno regime sotto lo sguardo vigile di papà Marco Tamberi.

L'occasione del grande ritorno alle gare, stando alla dichiarazione di Locatelli, potrebbe essere rappresentata dagli Assoluti di Trieste in programma dal prossimo 30 giugno al 2 luglio e in quel caso "Gimbo" difenderebbe il titolo conquistato lo scorso giugno 2016 a Rieti. Se le proiezioni del ct fossero confermate dai fatti a quel punto la partecipazione di Gianmarco ai Mondiali di Londra in programma dal 5 al 13 agosto 2017 sarebbe uno scenario tutt'altro che irrealizzabile. A patto che nelle sue caviglie ci siano misure ragguardevoli, come ad esempio quel 2,30 richiesto dalla FIDAL per staccare il pass per la capitale inglese: del resto abbiamo imparato a conoscere il nostro campione, non si accontenterebbe certo di una mera passerella...