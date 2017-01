L'annuncio di Tamberi: "Al 99% sarò rioperato alla caviglia"

" Ci risiamo... al 99% sarò rioperato per un problema che persiste da quel maledetto 15 luglio!! "

Parole, piuttosto eloquenti, di uno sconsolato Gianmarco Tamberi: quello che era ormai nell’aria – la necessità per il campione europeo e mondiale indoor di salto in alto di sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico alla caviglia sinistra, pur meno invasivo del primo – ha i crismi, se non dell’ufficialità, dell’ufficiosità. Il mondiale di Londra della prossima estate è dunque a serio rischio: sarà una corsa contro il tempo.

Eppure Gianmarco tramite i propri profili social ha voluto tranquillizzare i propri sostenitori sulla natura dell’intervento e sui tempi di recupero, concludendo con una citazione particolare.

" Nei momenti più belli non dimenticarti di quante lacrime hai versato prima di arrivare dove sei e rimani sempre con i piedi per terra...nei momenti di difficoltà pensa ai tuoi più grandi successi e non dubitare mai che potrai tornare a spiegare le tue ali

"