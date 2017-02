L'exploit di Jacobs, il ritorno di Howe: la rinascita del salto in lungo

L’ascesa dell’italo-texano nativo di El Paso Marcel Jacobs può riprendere da dove è stata bruscamente interrotta. Il lunghista seguito dalla vecchia gloria dell’atletica leggera italiana Paolo Camossi (campione del mondo indoor di Lisbona del 2011) dopo una serie di terribili infortuni e un maledetto calo di forma della scorsa stagione che gli costò la partecipazione all’Olimpiade di Rio è tornato a esprimersi a livelli di eccellenza mondiale. La fiondata a 8,07 dello scorso sabato ad Ancona è infatti la seconda miglior misura mondiale nel salto in lungo, dietro solo di un centimetro appena all’8,08 stampato dal francese Jean-Pierre Bertrand il 3 gennaio a Tignes. L’azzurro è atteso ora all’esame Europei indoor di Belgrado (3-5 marzo) e chissà che non lo vedremo gareggiare contro il redivivo Andrew Howe, autore di un incoraggiante balzo a 7,89 a un solo centimetro dal minimo per accedere alla kermesse in terra serba.

Jacobs/Howe: ingredienti perfetti per sana rivalità

L’uno estroverso ai limiti della strafottenza, l’altro più mite e maturato ulteriormente dopo la paternità. Due modi diametralmente opposti di incarnare l’agonismo. Se Howe dopo aver stampato il record italiano a Osaka nel 2007 volando a 8,47 perse letteralmente la testa a favore di telecamera autoproclamandosi migliore del mondo (ma fu Saladino a salire sul trono mondiale quel giorno, ndr), Marcell non è solito esternare emozioni, nemmeno dopo i suoi migliori salti. Il portabandiera delle Fiamme Oro classe 1994 – campione italiano in carica - fu addirittura capace di fare meglio di Howe, ma il suo 8,48 stampato nel 2016 a Bressanone non passò agli annali in quanto troppo ventoso (+2,8 m/s). Ci sono tutti gli ingredienti dunque per una rivalità iconica, proprio come quella che i rispettivi tecnici (Camossi da una parte, il grande Fabrizio Donato dall’altra a guidare il team Howe) animarono in un’incredibile Notturna di Milano del 2000 nel salto triplo: 17,45 per Camossi, record italiano tuttora ineguagliato a 17,60 per Donato.

Non solo Tamberi: l’Italia ha bisogno di nuovi alfieri

Dopo il peggior mondiale di sempre, lo spinoso caso Schwazer, dopo aver chiuso Rio 2016 senza nemmeno campeggiare nel medagliere olimpico è ormai scoccato l’anno zero per un’atletica italiana alla disperata ricerca di nuove “punte”, dopo aver perso per infortunio quella principale, il campione mondiale indoor ed europeo in carica Gianmarco Tamberi. Recuperare un campione e “personaggio” inimitabile come Andrew Howe e scoprirne un altro come Marcell Jacobs sarebbe manna dal cielo per tutto il movimento.

