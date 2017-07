L'ultimo meeting di Usain Bolt in attesa del Mondiale, nel nome dell'amico perduto Germaine

La calma, la flemma, quell’atteggiamento a tratti sprezzanti sciorinato di fronte ai giornalisti accorsi nella pancia dello Stadio Louis II di Montecarlo sono sintomatici del fatto che il trentenne Usain Bolt non ha ormai più nulla da dimostrare. Il fulmine di Trelawny sarà in gara nel prestigioso meeting “Hercules” di Monaco questa sera (alle 21,45 la partenza dei 100 metri), nell’ambito di quella che sarà la sua ultima apparizione in una tappa di Diamond League prima del Mondiale di Londra e del susseguente ritiro dalle competizioni. Sarà un Bolt inedito quello che proverà a difendere le medaglie conquistate due anni fa nella trionfale rassegna iridata di Pechino: dai Giochi di Rio 2016 molto è cambiato per il Re dell'atletica mondiale.

Nel nome di Germaine

Se allo stato dell’arte il morale del campionissimo non è alle stelle la spiegazione è presto data: la morte dell’amico fraterno Germaine Mason - saltatore in alto giamaicano naturalizzato britannico, argento alle Olimpiadi di Londra – avvenuta lo scorso aprile ha lasciato il segno, eccome. Usain è stato uno dei primi ad accorrere sulla scena dell’incidente in moto dell’amico a Kingston - i due avevano partecipato insieme a una festa - e durante il funerale scoppiò in lacrime. “Ho provato un dolore acuto, non riuscivo a riprendermi. Ho perso alcune settimane e le prestazioni ne hanno risentito”, ha dichiarato recentemente al collega Andrea Buongiovanni della Gazzetta dello Sport. L'abbraccio del suo popolo in occasione dei suoi ultimi 100 metri corsi in Giamaica ha lenito solo in parte il lancinante dolore.

Germaine MasonGetty Images

Svolta storica: non correrà i "suoi" 200

L’annuncio l’ha dato il diretto interessato: Usain Bolt a Londra non correrà i “suoi” 200 metri, la distanza preferita del fenomeno giamaicano che proverà dunque a difendere “solamente” i titoli mondiali conquistati due anni fa a Pechino sui 100 metri e sulla 4x100. Non sarà un gioco da ragazzi, alla luce di una condizione non eccelsa. La concorrenza (De Grasse in primis, ma anche il redivivo e connazionale Yohan Blake) non manca e nelle sue uniche due uscite stagionali Bolt non è mai riuscito a scendere sotto la barriera dei 10 secondi.

Sindrome da appagamento?

" Mi ritiro a 30 anni perché ho vinto tutto quel che avrei potuto e non ho più molto da chiedere, né da dare. Sono nella situazione in cui si trovò Michael Johnson: la sua decisione di andare in pensione mi stupì, ora lo comprendo perfettamente "

Parole e musica di un Bolt che per qualcuno addirittura ritirarsi prima dei Mondiali di Londra se le prove generali di Montecarlo si rivelassero fallimentari. È innegabile che l’allure di un mondiale non possa competere con quello delle Olimpiadi, ma parlare di un Bolt appagato è quanto meno incauto.

Video - Draw my life: la storia di Usain Bolt, la leggenda della velocità 04:23

L’ultimo Bolt, agonista da "one shot"

One shot, un colpo e via: questo sembra essere il mantra del Bolt di fine carriera. Pochissime gare di avvicinamento alla grande competizione internazionale, risultati non eccelsi e automatica nomea dello sfavorito, quindi la puntuale zampata nel momento che più conta. È già successo in passato, da Pechino 2015 in poi, chissà che non si possa ripetere. L’obiettivo di chiudere da imbattuto e imbattibile è troppo sfizioso e poi come ha più volte ribadito il pluricampione mondiale e olimpico: “I live for competition”. E allora non date troppa importanza al risultato di questa sera: a Londra vedremo il solito, famelico, agonista fuoriclasse.