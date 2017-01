Lo sfogo di Farah contro lo stop agli immigrati in USA: "Trump ha fatto di me un alieno"

Ha vinto quattro ori olimpici nelle ultime due edizioni dei Giochi Olimpici ma dopo il bando di Donald Trump nei confronti delle persone native di 7 paesi a maggioranza musulmana, rischia di non poter più entrare negli Stati Uniti. Mo Farah, campione somalo con passaporto britannico e il titolo di Sir per meriti sportivi riconosciuto dalla regina Elisabetta, con un post sul proprio account Facebook critica aspramente il provvedimento del neopresidente degli Stati Uniti che sta facendo indignare tantissime persone in tutto il mondo.

Il fuoriclasse, che insieme alla famiglia a ai suoi 4 figli vive in Oregon da 6 anni, in questo momento si sta allenando in Etiopia e presumibilmente, in virtù della legge di Trump, non potrà ricongiungersi con la sua famiglia nei prossimi 90 giorni…

Lo sfogo di Farah

" Il primo gennaio la Regina mi ha insignito del titolo di Cavaliere del Regno, il 27 gennaio Donald Trump sembra che mi ha trasformato in uno straniero. Sono un cittadino britannico che ha vissuto in America negli ultimi sei anni, lavorando duramente, contribuendo alla società, pagando le tasse e crescendo i miei figli in quella che loro ora chiamano casa. Adesso a me e a molti altri come me, ci è stato detto che non siamo più i benvenuti. E' terribilmente difficile riuscire a dire ai miei figli che il loro padre potrebbe non tornare a casa. E spiegare loro che il Presidente ha firmato una risoluzione fatta di ignoranza e pregiudizi. Quando a otto anni sono arrivato in Gran Bretagna, sono stato il benvenuto. Mi hanno dato l'opportunità di avere successo e di realizzare i miei sogni. Sono stato orgoglioso di rappresentare il mio Paese, di vincere la medaglia per il popolo britannico e di ricevere il titolo onorifico. La mia storia è un esempio di ciò che può accadere se si perseguono i valori di compassione e comprensione e non di odio e isolamento" . "