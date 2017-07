Magia di Filippo Tortu! Trionfo sui 100m dopo l’infortunio domando il vento

Filippo Tortu è letteralmente strepitoso, domina la Finale dei 100m e si laurea meritatamente Campione d’Europa U20. A Grosseto la più grande promessa dell’atletica italiana non delude le aspettative, mantiene il pronostico della vigilia e batte tutta la concorrenza con estrema tranquillità e facilità.

Un’azione disinvolta sulla pista dello Zecchini: partenza strepitosa a testa bassa, ha messo in chiaro le cose fin dai primi metri e poi si è disteso divinamente nonostante un vento contrario ai limiti dell’impossibile: – 4,5 m/s! Il brianzolo di origini sarde si è trovato di fronte un autentico muro che gli ha impedito di far registrare un tempo degno di nota (si è fermato a un modesto 10.73).

Filippo Tortu ha comunque fatto una mezza impresa visto che si era infortunato poche ore dopo il Golden Gala dove aveva incantato sui 200m. Il 19enne ha recuperato nel miglior modo possibile e ha sfruttato al meglio la rassegna continentale di categoria per prepararsi ai Mondiali di Londra, con il sogno di gareggiare anche al fianco di Usain Bolt.

Questo è il secondo podio internazionale per l’azzurro visto che lo scorso anno si mise al collo la medaglia d’argento ai Mondiali U20 alle spalle di Noah Lyles. In stagione si era spinto fino a un eccezionale 10.15 e sperava di avvicinare quel tempo già oggi, visto anche quanto fatto nei turni preliminari, ma le condizioni meteo nella cittadina toscana erano davvero proibitive. Nel weekend avrà l’occasione per rimpinguare il bottino con la 4x100m mentre non si esibirà sui 200m. Medaglia d’argento per il finlandese Samuel Purola (10.79), bronzo per il britannico Oliver Bromby (10.88).