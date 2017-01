Malata di cancro verso l’impresa: 7 maratone in 7 giorni in 7 continenti

La storia di Beth Ann Telford è quella di una donna estremamente sfortunata ma che ha avuto un coraggio e una tempra durissima per combattere con tutte le proprie forze un male incurabile. Ammalatasi 12 anni fa di cancro al cervello, Beth Ann ha perso la vista da un occhio, è diventata incontinente (e per questo è costretta a girare sempre con il catetere) ed è vittima di frequenti attacchi epilettici che non le permettono nemmeno di guidare, ma non ha perso la voglia di vivere e di cercare di raggiungere obiettivi straordinari per una donna nelle sue condizioni di salute.

Il 23 gennaio, Beth Ann partirà per l’Antartide, prima tappa di un tour che la porterà a percorrere sette maratone in sette giorni in altrettanti continenti, la “World Marathon Challenge”, un’impresa pazzesca che raccoglierà altri 33 atleti da 33 differenti Paesi. Dopo aver toccato l’Antartide, Beth Ann si sposterà in Cile, Stati Uniti, Spagna, Marocco, Australia ed Emirati Arabi, per un totale (tra l’altro) di 59 ore complessive di volo nella settimana.

Beth Ann si sta allenando da tempo per riuscire a compiere la grande impresa: ogni giorno si alza alle 3.30 del mattino e svolge esercizi di corsa e rafforzamento muscolare. Poi, dopo il lavoro (è impiegata federale), prosegue l’attività con nuoto e yoga. Beth Ann non può avere figli, ma in questi anni ne ha adottati più di duecento a distanza: bambini malati, colpiti da forme tumorali infantili, cui cerca di trasmettere forza e speranza. Già, “speranza”, la stessa parola che si è fatta tatuare sul braccio, per non scordarla mai.