Meeting di Padova 2017, Trost a 1.94, infortunio per Howe, Santiusti minimo mondiale

Bel meeting internazionale di Padova con tantissime stelle che hanno brillato nella città veneta. C’era grande attesa per Mariya Kuchina reduce dal 2.06 di Losanna: oggi la Campionessa del Mondo ha superato agevolmente i 2 metri (rischiando però di uscire a 1.96) e poi ha chiesto di far salire l’asticella a 2.08, senza però riuscire a valicarla. La russa ha battuto la polacca Kamila Licwinko (1.98) mentre Alessia Trost ha eguagliato il suo stagionale (1.94) chiudendo in quarta posizione.

La nostra Yusneysi Santiusti realizza il minimo per i Mondiali di Londra correndo gli 800m in 2:00.82, concludendo al terzo posto dietro alla statunitense Ajee Wilson (1:59.19) e alla cubana Rose Mary Almanza (1:59.85).

Katerina Stefanidi, Campionessa Olimpica del salto con l’asta, non delude le aspettative e vola a 4.72 (record del meeting) mentre la grande stella Allyson Felix vince agevolmente i 200m (22.80), distanza in cui Gloria Hooper corre in 23.48.

Infortunio invece per Andrew Howe che, dopo aver saltato 7.59, avverte un dolore al piede sinistro ed è costretto a conclude anzitempo la gara vinta dal cubano Juan Miguel Echevarria con un interessante 8.34 (ma +2.3 m/s di vento) e con Kevin Ojiaku al quarto posto (7.95). Si infortuna anche Paolo Dal Molin, che si ferma subito dopo la prima barriera sui 110m ostacoli vinti dal giamaicano Ronal Levy (13.34) e con Hassane Fofana quinto (13.82).

Isiah Young prevale sui 100 (10.25) dove Federico Cattaneo si ferma a 10.57. Amel Tuka, bronzo mondiale degli 800m, si impone in 1:45.61. Queen Harrison vince il duello contro Dawn Harper-Nelson (12.84 a 12.86) sui 100m ostacoli. Giro di pista con barriere vinto dal keniano Haron Koech (49.39) dove il nostro José Bencosme è quarto (50.23).

Netto successo di Laura Muir sui 1500m (4:05.01), nella stessa distanza al maschile ha primeggiato Kiplimo Sawe (3:36.56). Anita Martion, bronzo olimpico, vince il peso (18.08) con Chiara Rosa che si limita a 17.20. Modesto 13.70 per Darya Derkach.