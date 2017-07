36 i convocati per l'Italia ai Mondiali di Londra: Tamberi, Palmisano e Giorgi le punte

Elio Locatelli, Direttore Tecnico della Nazionale italiana, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2017 di atletica leggera che si disputeranno a Londra (Gran Bretagna) dal 4 al 13 agosto. L’Italia si presenterà con 36 gli azzurri (18 uomini e 18 donne) pronti a mettersi in luce duranta la rassegna iridata. Le convocazioni sono comprensive anche di atleti ammessi in virtù dei target numbers (Lorenzo Vergani, Simone Falloni, Gloria Hooper, Francesca Bertoni, Erika Furlani, Laura Strati).

Per le medaglie si punterà soprattutto Antonella Palmisano, stella della 20km di marcia che dopo il quinto posto degli ultimi Mondiali e la quarta piazza delle Olimpiadi di Rio 2016 insegue il podio affiancata da Eleonora Giorgi. Speriamo che Gianmarco Tamberi abbia recuperato dall’infortunio e possa esprimersi da vero Campione d’Europa e Campione del Mondo indoor.

Qualche chance anche per Alessia Trost e Yadisleidy Pedroso ma si punta anche su giovani come Filippo Tortu, Ayomide Folorunso e Yohanes Chiappinelli per delle belle prestazioni. Risponde presente anche Daniele Meucci per la Maratona, assenti Andrew Howe e Marcel Jacobs, purtroppo Valeria Strano non sarà al via. Libania Grenot per il momento è stata chiamata in causa solo per la staffetta: vedremo se la Panterita, nel test odierno a Roma, riuscirà a convincere per la gara individuale.

L'elenco completo

200 METRI (maschile) – Filippo Tortu

200 METRI (femminile) – Gloria Hooper, Irene Siragusa

400 METRI (maschile) – Davide Re

400 METRI (femminile) – Maria Benedicta Chigbolu

800 METRI (femminile) – Yusneysi Santiusti

1500 METRI (femminile) – Margherita Magnani

4X400M (femminile) – Maria Benedicta Chigbolu, Marzia Caravelli, Ayomide Folorunso, Libania Grenot, Raphaela Lukudo, Maria Enrica Spacca

400 METRI OSTACOLI (maschile) – José Bencosme, Lorenzo Vergani

400 METRI OSTACOLI (femminile) – Marzia Caravelli, Ayomide Folorunso, Yadisleidy Pedroso

3000 METRI SIEPI (maschile) – Abdoullah Bamoussa, Yohanes Chiappinelli, Ala Zoghlami

3000 METRI SIEPI (femminile) – Francesca Bertoni

SALTO IN ALTO (maschile) – Gianmarco Tamberi

SALTO IN ALTO (femminile) – Alessia Trost, Erika Furlani

SALTO IN LUNGO (maschile) – Kevin Ojiaku

SALTO IN LUNGO (femminile) – Laura Strati

LANCIO DEL MARTELLO (maschile) – Simone Falloni, Marco Lingua

MARATONA (maschile) – Stefano La Rosa, Daniele Meucci

20KM DI MARCIA (maschile) – Francesco Fortunato, Matteo Giupponi, Giorgio Rubino

20KM DI MARCIA (femminile) – Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano, Valentina Trapletti

50KM DI MARCIA (maschile) – Marco De Luca, Michele Antonelli