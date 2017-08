Bolt si qualifica con l'ottavo tempo dopo partenza ad handicap, nessun big impressiona

Un boato allo Stadio Olimpico di Londra ha accolto Usain Bolt, attesissimo protagonista nella prima giornata dei Mondiali 2017 di atletica leggera. Il Fulmine, alla sua ultima recita prima del ritiro, era impegnato nelle batterie dei 100m. Sceso in pista nell’ultima serie ha sbrigato la pratica con estrema disinvoltura, vincendo in 10.07: ha faticato ad azionare il motore, poi è andato via in agilità, sgambata nella parte centrale e chiusura in passeggiata battendo il britannico James Dasaolu (10.13) e il francese Jimmy Vicaut (10.15), due possibili uomini da finale.

I suoi rivali diretti non hanno impressionato. Justin Gatlin, argento ai Mondiali 2013 e 2015 battuto sempre da Bolt, ha corso fino in fondo chiudendo in 10.05. Yohan Blake, Campione del Mondo nel 2011 quando Usain fece partenza falsa, è ritornato nell’anonimato: troppo macchinoso in avvio e ha dovuto stringere i denti fin sul traguardo per chiudere in seconda posizione nella sua batteria (10.13) alle spalle del buon nipponico Abdul Sani Brown (10.05). Il miglior tempo è dell’altro giamaicano Julian Forte, unico capace di scendere sotto i 10” (9.99), precedendo così l’ivoriano Ben Youssef Meité (10.02).

Christian Coleman, autore della miglior prestazione mondiale stagionale, è andato via in scioltezza nella prima batteria (10.01). Akani Simbine, altro uomo accreditato come possibile rivale di Usain Botl, è invece andato in crisi ed è dovuto ricorrere al ripescaggio (10.15). Già nota invece da ieri l’assenza di Andre De Grasse, bronzo a Rio 2016 e davvero molto accreditato. Domani sera sono in programma semifinali e poi l’attesissima Finale.