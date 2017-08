Cosa ci aspetta oggi (sabato 5 agosto)? Non solo Usain Bolt! Manyonga e Van Niekerk in pista

Oggi sabato 5 agosto i Mondiali 2017 di atletica leggera vivranno il momento più atteso con la disputa della Finale dei 100m maschili (e l’addio di Usain Bolt) ma allo Stadio Olimpico di Londra si assegneranno altri tre titoli e si disputeranno diverse qualificazioni e batterie. Vediamo cosa ci aspetta.

Video - Usain Bolt corre 10.07 in batteria: si qualifica, ma non è contento 01:05

10000 METRI (femminile, Finale)

La gara è di difficile pronostico. Sulla carta dovrebbe esserci un grandissimo duello tra la Campionessa Olimpica Almaz Ayana e l’immensa Tirunesh Dibaba che insegue il sesto titolo iridato dopo i tre ori olimpici. Le due etiopi sono indubbiamente le ragazze di maggior spessore ma la gara non è assolutamente chiusa anche perché non hanno mai gareggiato in stagione e non si conosce il loro stato di forma. Sulla distanza può saltare fuori un’altra big come la turca Yasemin Can, la kenyota Alice Nawowuna è una ragazza da sub 30′.

SALTO IN LUNGO (maschile, Finale)

Questa dovrebbe essere la grande notte di Luvo Manyonga, incredibile sudafricano che in stagione è volato fino a 8.65 e si presenta a Londra con tutti i favori del pronostico. Il vicecampione olimpico vuole salire sul gradino più alto del podio ma la gara si preannuncia comunque di buon livello dopo quanto visto in qualifica con ben otto atleti oltre gli 8.05m richiesti per disputare l’atto conclusivo. I rivali diretti di Manyonga sembrano essere soprattutto il connazionale Ruswahl Samaai (8.49 in stagione) e lo sbalorditivo cubano Maykel Massò che ieri ha incantato. Il ceco Radek Juska ha dimostrato di poter viaggiare nei pressi di 8.29 mentre il russo Aleksandr Menkov è uno capace di piazzare la zampata vincente quando conta. Da non sottovalutare lo svedese Michel Torneus.

LANCIO DEL DISCO (maschile, Finale)

Sarà ancora Robert Harting contro Piotr Malachowski? Il tedesco e il polacco si sono spartiti gli ultimi quattro titoli ma non sarà facile battere lo svedese Daniel Stahl, davvero in stato di grazia. Per le medaglie vanno presi in considerazione anche il giamaicano Fedrick Dacres, il polacco Robert Urbanek e l’eterno estone Gerd Kanter. Attenzione al sorprendente lituano Andrius Gudzius.

Tra le tante qualificazioni e batterie vanno sicuramente annotati alcuni particolari momenti.

Il debutto delle donne veloci con le batterie dei 100m, prime scaramucce tra Dafne Schippers ed Elaine Thompson.

Spazio alle qualifiche del salto triplo femminile con Ibarguen e Royas attesissime. Anita Wlodarczyk spedirà subito lontanissimo il suo martello nelle qualifiche? Debuttano le eptathlete, la giornata inizierà con le qualifiche del peso femminile.

In pista in mattinata Wayde Wan Niekerk, grande stella vigilia: il Campione Olimpico dei 400m si cimenterà nelle batterie del giro di pista.