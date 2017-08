Il più temibile rivale di Bolt dà forfait: De Grasse salta i Mondiali per infortunio

Che tegola per tutti gli appassionati di atletica, che tegola per Team Canada ma soprattutto per il diretto interessato: Andrè De Grasse salterà i Mondiali di Londra per un maledetto infortunio patito in allenamento. A comunicarlo lui stesso tramite i profili social. Usain Bolt perde dunque il suo più temibile rivale, un velocista quest'anno capace di fermare il crono a 9.69 sui 100 metri (con l'aiuto del vento, ma la prestazione siderale resta) e che già aveva dato del filo da torcere al giamaicano ai Giochi di Rio 2016.

Andre De Grasse (CAN) of Canada, Usain Bolt (JAM) of Jamaica and Salem Eid Yaqoob (BRN) of Bahrain compete.Eurosport

Il classe 1994 dell'Ontario sarebbe stato peraltro il grande favorito sulla distanza dei 200 metri, gara cui Bolt non prenderà parte, e avrebbe battagliato anche sulla 4x100. L'infortunio al bicipite femorale della coscia gli farà saltare la restante parte della stagione, secondo quanto ha comunicato il suo manager Paul Doyle.

Il messaggio di De Grasse

" A inizio settimana mi sono infortunato in allenamento procurandomi una lesione muscolare che mi ha costretto al ritiro dai Campionati Mondiali. Gli infortuni fanno parte dello sport: il tempismo del mio è stato particolarmente sfortunato. Non poter sfidare Usain Bolt mentre ero nella miglior forma della mia vita è un'enorme delusione. Purtroppo non avrò la possibilità di gareggiare per il mio Paese. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici e ai miei fan per il loro supporto....Tornerò più forte e più veloce che mai. Il Canada comunque ha sempre un team fortissimo per i Mondiale. I miei compagni di nazionale si stanno preparando per conquistare il mondo, e il focus deve rimanere quello. "